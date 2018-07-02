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ЧМ-2018. Хорватия – Дания: обзор матча и видео голов
08:04 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Сборная Хорватии в серии послематчевых пенальти победила Данию в 1/8 финала ЧМ-2018.

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 Хорватия – Дания команды определяли сильнейшего только в серии пенальти, где более фартовыми стали хорваты, которые сыграют против России в четвертьфинале.

Счет открыли датчане – после вбрасывания аута самым расторопным оказался Йоргенсен.

Однако практически сразу Манджукич после серии рикошетов сумел восстановить равновесие.

Основное время поединка так и завершилось со счетом 1:1. Уже в экстра-тайме Хорватия заработала право на пенальти, однако Модрич не сумел переиграть Шмейхеля.

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В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты со счетом 3:2. Шмейхель отбил 2 пенальти, Субашич – 3.

Видеообзор матча:

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