ЧМ-2018. Хорватия – Дания: обзор матча и видео голов
Новости спорта: Сборная Хорватии в серии послематчевых пенальти победила Данию в 1/8 финала ЧМ-2018.
В матче 1/8 финала ЧМ-2018 Хорватия – Дания команды определяли сильнейшего только в серии пенальти, где более фартовыми стали хорваты, которые сыграют против России в четвертьфинале.
Счет открыли датчане – после вбрасывания аута самым расторопным оказался Йоргенсен.
Однако практически сразу Манджукич после серии рикошетов сумел восстановить равновесие.
Основное время поединка так и завершилось со счетом 1:1. Уже в экстра-тайме Хорватия заработала право на пенальти, однако Модрич не сумел переиграть Шмейхеля.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты со счетом 3:2. Шмейхель отбил 2 пенальти, Субашич – 3.
Видеообзор матча: