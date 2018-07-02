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Бразилия 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

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Бразилия - Мексика
16:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Бразилия - Мексика.

Бразилия 0:0 Мексика

 

10' - Чичарито оказался в офсайде.

9' - Вела заработал угловой для Мексики.

5' - Очоа отбил мяч после удара из-за пределов штрафной.

2' - Мексика заработала первый угловой в матче.

Матч начался!

2 июля в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу сыграют команды Мексики и Бразилии. Игра пройдет в Самаре на "Самара Арене", рассудит встречу итальянский рефери Джанлука Рокки. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Сборная Бразилии: Алисон Бекер, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Филипе Луис, Габриэл Жезус, Неймар, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Фагнер.

Сборная Мексики: Гильермо Очоа, Уго Айяла, Карлос Кальседо, Рафаэль Маркес, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Эдсон Альварес, Ирвин Лосано, Хесус Гальярдо.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Бразилии является фаворитом в противостоянии с Мексикой. Так, на победу 5-кратных чемпионов мира букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,39, успех мексиканской команды оценивается в 8,5. Ничья котируется коэффициентом 4,45.

Интересные факты

- Победитель пары сыграет четвертьфинал в Казани.

- Сборная Бразилии пропустила лишь 3 гола с июня 2017 года.

- За всю историю ЧМ Бразилия и Мексика сыграли 4 раза: 3 победы Пентакампеоне и 1 ничья.

- На шести последних мундиалях Мексика регулярно вылетала в 1/8 финала, а Бразилия, в свою очередь, преодолевала этот барьрер.

- 17 июня 2014 года в Форталезе команды сыграли вничью на ЧМ-2014.

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