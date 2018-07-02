Бразилия 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Бразилия - Мексика.
Бразилия 0:0 Мексика
10' - Чичарито оказался в офсайде.
9' - Вела заработал угловой для Мексики.
5' - Очоа отбил мяч после удара из-за пределов штрафной.
2' - Мексика заработала первый угловой в матче.
Матч начался!
2 июля в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу сыграют команды Мексики и Бразилии. Игра пройдет в Самаре на "Самара Арене", рассудит встречу итальянский рефери Джанлука Рокки. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Составы команд
Сборная Бразилии: Алисон Бекер, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Филипе Луис, Габриэл Жезус, Неймар, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Фагнер.
Сборная Мексики: Гильермо Очоа, Уго Айяла, Карлос Кальседо, Рафаэль Маркес, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Эдсон Альварес, Ирвин Лосано, Хесус Гальярдо.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.
Прогноз букмекеров
Сборная Бразилии является фаворитом в противостоянии с Мексикой. Так, на победу 5-кратных чемпионов мира букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,39, успех мексиканской команды оценивается в 8,5. Ничья котируется коэффициентом 4,45.
Интересные факты
- Победитель пары сыграет четвертьфинал в Казани.
- Сборная Бразилии пропустила лишь 3 гола с июня 2017 года.
- За всю историю ЧМ Бразилия и Мексика сыграли 4 раза: 3 победы Пентакампеоне и 1 ничья.
- На шести последних мундиалях Мексика регулярно вылетала в 1/8 финала, а Бразилия, в свою очередь, преодолевала этот барьрер.
- 17 июня 2014 года в Форталезе команды сыграли вничью на ЧМ-2014.