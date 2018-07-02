Бельгия - Япония: онлайн-трансляция матча

Бельгия -:- Япония

2 июля на ЧМ-2018 состоится матч 1/8 финала Бельгия - Япония. Игра пройдет в Ростове-на-Дону на "Ростов Арене", рассудит встречу рефери из Сенегала Маланг Дьедью. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Составы команд

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Карраско, Э. Азар, Мертенс, Лукаку.

Япония: Кавасима, Нагатомо, Сёдзи, Йосида, Хасебе, Х. Сакаи, Осако, Инуи, Кагава, Харагуси, Сибасаки.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 20:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Бельгии является фаворитом в противостоянии с Японией. Так, на победу бельгийцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,36, успех японской команды оценивается в 9,0. Ничья котируется коэффициентом 4,5.

Интересные факты

- Сегодняшние соперники играли вместе: Аднан Янузай пересекался с Синдзи Кагавой в "Манчестер Юнайтед" и "Боруссии" Дортмунд.

- В последний раз команды встречались между собой 7 месяцев назад. Тогда Бельгия победила со счетом 1:0.

- Бельгия - самая результативная команда группового этапа ЧМ-2018 (9 голов).

- Сборная Бельгии не проигрывает в 22-х матчах кряду.

- Ромелу Лукаку забил 20 голов в последних 23-х матчах.