Коноплянка провел первую тренировку с "Шальке"
Новости спорта: Хавбек футбольной сборной Украины Евгений Коноплянка начал подготовку к новому сезону.
1 июля вместе со своим клубом - немецким "Шальке" он провел первую тренировку, сообщает Sport Аrena.
"Помимо пяти новичков "Шальке" - защитника Салифа Сане, хавбеков Суата Сердара, Омара Маскареля, вингера Стивена Скрыбски, а также форварда Марка Ута, - участие в тренировке принял и Евгений Коноплянка", - отмечается в сообщении.
В прошлом сезоне украинский полузащитник сыграл в 30-ти поединках за немецкий клуб во всех турнирах и забив 6 мячей.
Ранее спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель проинформировал, что клуб не планирует пока подписывать новых исполнителей.
Команда из Гельзенкирхена отправится в Китай, где у нее запланирован летний сбор. Первый спарринг подопечные Доменико Тедеско сыграют против английского "Саутгемптона" (5 июля).
Сезон-2017/2018 "Шальке" завершил на 2-м месте в Бундеслиге и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.