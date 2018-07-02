Коноплянка провел первую тренировку с "Шальке"

1 июля вместе со своим клубом - немецким "Шальке" он провел первую тренировку, сообщает Sport Аrena.

"Помимо пяти новичков "Шальке" - защитника Салифа Сане, хавбеков Суата Сердара, Омара Маскареля, вингера Стивена Скрыбски, а также форварда Марка Ута, - участие в тренировке принял и Евгений Коноплянка", - отмечается в сообщении.

В прошлом сезоне украинский полузащитник сыграл в 30-ти поединках за немецкий клуб во всех турнирах и забив 6 мячей.

Ранее спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель проинформировал, что клуб не планирует пока подписывать новых исполнителей.

Команда из Гельзенкирхена отправится в Китай, где у нее запланирован летний сбор. Первый спарринг подопечные Доменико Тедеско сыграют против английского "Саутгемптона" (5 июля).

Сезон-2017/2018 "Шальке" завершил на 2-м месте в Бундеслиге и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.