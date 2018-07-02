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Бразилия - Мексика: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018
11:01 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сборная Бразилии встретится с Мексикой 2 июля в поединке 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу.

Сборные Бразилии и Мексики сыграют 2 июля в городе Самара на стадионе Космос Арена в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

Поединок Бразилия – Мексика в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Россия 1.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне бразильской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу пятикратных чемпионов чемпионов мира с коэффициентом 1,5, а на их оппонента – 8,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,2.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Бразилии, Сборная Мексики, ЧМ-2018.
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