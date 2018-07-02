Бразилия - Мексика: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018

Сборные Бразилии и Мексики сыграют 2 июля в городе Самара на стадионе Космос Арена в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

Поединок Бразилия – Мексика в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Россия 1.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне бразильской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу пятикратных чемпионов чемпионов мира с коэффициентом 1,5, а на их оппонента – 8,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,2.