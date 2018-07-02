Бельгия - Япония: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018
Новости спорта: 2 июля сборные Бельгии и Японии продолжат свой путь по турнирной дистанции чемпионата мира 2018.
Бельгийцы выиграли свою группу со стопроцентными показателями, а Ромелу Лукаку претендует на Золотую бутсу турнира.
Японцы же прошли в плей-офф благодаря меньшему, чем у сборной Сенегала, количеству желтых карточек, но по уровню игры явно уступают Красным дьяволам.
Смогут ли Самурари стать авторами еще одной сенсации на ЧМ-2018 - смотрите в понедельник, 2 июля, на телеканале Интер. Начало матча Бельгия - Япония - в 21:00.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
В других странах матч покажут:
Аргентина - DIRECTV Sports Argentina;
Австралия - SBS;
Австрия - SRF zwei;
Беларусь - Беларусь 5;
Бельгия - Sporza Live;
Бразилия - FOX Sports 1 Brasil;
Канада - TSN5;
Китай - СЕМ 5+VIP;
Хорватия - HRT 2;
Чехия - CT Sport;
Франция - beIN Sports 1;
Германия - SRF zwei;
Израиль - KAN 11;
Италия - Italia 1;
Нидерланды - NPO 1;
Польша - TVP2;
Россия - Первый канал, Россия 24;
Испания - Mesiaset Sport App;
США - Fox Sports 1;
Великобритания - BBC One.