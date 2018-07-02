Бельгия - Япония: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018

Бельгийцы выиграли свою группу со стопроцентными показателями, а Ромелу Лукаку претендует на Золотую бутсу турнира.

Японцы же прошли в плей-офф благодаря меньшему, чем у сборной Сенегала, количеству желтых карточек, но по уровню игры явно уступают Красным дьяволам.

Смогут ли Самурари стать авторами еще одной сенсации на ЧМ-2018 - смотрите в понедельник, 2 июля, на телеканале Интер. Начало матча Бельгия - Япония - в 21:00.

В других странах матч покажут:

Аргентина - DIRECTV Sports Argentina;

Австралия - SBS;

Австрия - SRF zwei;

Беларусь - Беларусь 5;

Бельгия - Sporza Live;

Бразилия - FOX Sports 1 Brasil;

Канада - TSN5;

Китай - СЕМ 5+VIP;

Хорватия - HRT 2;

Чехия - CT Sport;

Франция - beIN Sports 1;

Германия - SRF zwei;

Израиль - KAN 11;

Италия - Italia 1;

Нидерланды - NPO 1;

Польша - TVP2;

Россия - Первый канал, Россия 24;

Испания - Mesiaset Sport App;

США - Fox Sports 1;

Великобритания - BBC One.