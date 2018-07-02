Воронин: Россия идет по стопам Украины

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин сообщил, что болел за сборную Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной России, но не расстроился ее поражению. Украинец считает, что выступление команды Станислава Черчесова на этом мундиале очень похоже на то, что показала украинская команда в 2006 году в Германии.

– Вы говорили, что будете болеть за Испанию в матче с Россией. Какие чувства сейчас испытываете?

– Никакого огорчения у меня нет. Я просто знаю, что сейчас испытывают игроки сборной России. Мы, украинцы, в 2006 году прошли в четвертьфинал чемпионата мира [победив Швейцарию]. Кстати, тоже в серии пенальти. Россия, получается, идет практически по нашим стопам (улыбается). Это большой успех, дорогого стоит!

– Но вы больше переживали за испанцев?

– Не то чтобы переживал. Я просто последние чемпионаты мира и Европы болел именно за них. Испанцы владели инициативой и мячом. Но особой остроты у ворот не создавали.

Скорее всего, сработала тактика Черчесова. Россия не раскрывалась, не давала сопернику свободных зон и дотерпела до пенальти.

– Эта сборная России может пройти в полуфинал?

– У России очень хорошая сетка получается. Такими темпами можно в полуфинале с Колумбией встретиться (смеется). Удивительный турнир, просто нереальный! Нельзя уже ничего предсказать. Все претенденты повылетали, можно ждать всего чего угодно.

В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная России сыграет против Хорватов. Матч состоится 7 июля, начало – в 21:00. За матчем Хорватия – Россия можно будет следить на нашем сайте.