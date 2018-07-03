Клопп прокомментировал подписание нового контракта с Салахом

"Новый контракт Салаха – это награда человеку, который прекрасно выступал и дал много клубу и команде в прошлом сезоне. Эта новость демонстрирует две вещи: веру Салаха в Ливерпуль и нашу веру в него.

Мы хотим, чтобы такие таланты мирового уровня видели на Энфилде свой дом, в котором они могут чувствовать себя максимально комфортно и реализовывать свои мечты, амбиции – мы усердно работаем, чтобы достичь этого. Думаю, когда такой игрок, как Салах, заявляет, что здесь его дом, это говорит о многом.

В то же время новый контракт Салаха показывает, как мы ценим его и как хотим, чтобы он продолжал развиваться. Его главное качество – он никогда не ставит себя выше команды и осознает, что его индивидуальные успехи в прошлом сезоне стали возможны благодаря поддержке партнеров", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.