Экс-арбитр FIFA жестко раскритиковал арбитра матча Испания - Россия

Экс-арбитр FIFA Мирослав Ступар не считает судейство голландца Бьорна Кюйперса в матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Испанией и Россией предвзятым, но уверен, что оно было «домашним» по отношению к хозяевам турнира.

«Судейство Куйперса нельзя назвать односторонним или вопиющее ошибочным, однако существует такое понятие, как «домашнее судейство». Вот оно и проявилось в матче Испания – Россия.

Были два момента, касающиеся назначения или не назначения одиннадцатиметровых ударов. На 39-й минуте Дзюба и Пике выпрыгнули в воздух в попытке сыграть головой, но до мяча добрался только Дзюба. Пике же, выпрыгнув, оставил левую руку вверху и мяч, собственно, и попал в эту руку. Куйперс указал на одиннадцатиметровую отметку.

Я уверен, что арбитр очень хорошо видел этот эпизод и понимал, что Пике не просто случайно оставил руку, а сделал этой рукой движение в направлении мяча. Говорить о том, что Куйперс принял несправедливое решение, нет оснований.

А вот в моменте на 104-й минуте не всё однозначно. Счет 1:1, состоялась подача со штрафного, Пике пытался вступить в борьбу, но Игнашевич по-бойцовски завалил оппонента на газон. Мяч пролетел мимо, а испанцы апеллировали насчёт просмотра видеоповтора. Считаю, что перед монитором Куйперс принял бы другое решение, но арбитр только послушал консультацию ассистентов. Возможно, услышал рекомендацию действовать по своему усмотрению и просто не решился назначить пенальти. Вопросы по этому эпизоду остаются».

В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная России сыграет против хорватов. Матч состоится 7 июля в Сочи, начало – в 21:00. За матчем Хорватия – Россия можно будет следить на нашем сайте.