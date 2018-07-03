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Хацкевич - о возможном возвращении Виды в Динамо

Домагой Вида и Александр Хацкевич
09:23 Сегодня Телеграф
Террикон

Новости спорта: Наставник киевлян не против возвращения хорватского легионера в стан Динамо.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал слухи о возвращении в команду хорватского защитника стамбульского "Бешикташа" Домагоя Виды.

- Вариант с возвращением из "Бешикташа" Домагоя Виды за компанию с Денисом Бойко обсуждался на самом деле - или это плод неуемной фантазии турецких СМИ?

- Плод фантазии. С Домагоем мы сохраняем отличные отношения и даже общаемся время от времени. Могу вам точно сказать: в турецком клубе проблем у Виды нет. У него тоже новый вызов, новая страна и новый чемпионат. В "Бешикташе" он вполне счастлив. Но я, если быть до конца честным, от такого защитника не отказался бы! - смеется Хацкевич.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Домагой Вида, Новости футбола, Сборная Хорватии, Футбол.
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