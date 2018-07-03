Буффон определился со своим будущим
Новости спорта: Джанлуиджи Буффон до конца недели станет игроком ПСЖ.
Бывший голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон до конца недели подпишет контракт с ПСЖ, сообщает L’Equipe.
Соглашение с 40-летним футболистом, и как сообщалось много раз ранее, будет рассчитано на 2 года.
Накануне итальянец окончательно попрощался с Ювентусом, соглашение с которым истекло 30 июня.
Джанлуиджи Буффон в середине мая объявил об уходе из Ювентуса, где выступал с 2001 года. С тех пор он провел 655 матчей (300 — на ноль) за Старую синьору, с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза — Кубок Италии, но так и не победил в Лиге чемпионов.
В середине мая сообщалось, что Буффон будет зарабатывать в ПСЖ 7 миллионов евро.