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Буффон определился со своим будущим

Джанлуиджи Буффон
03:04 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Джанлуиджи Буффон до конца недели станет игроком ПСЖ.

Бывший голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон до конца недели подпишет контракт с ПСЖ, сообщает L’Equipe.

Соглашение с 40-летним футболистом, и как сообщалось много раз ранее, будет рассчитано на 2 года.

Накануне итальянец окончательно попрощался с Ювентусом, соглашение с которым истекло 30 июня.

Джанлуиджи Буффон в середине мая объявил об уходе из Ювентуса, где выступал с 2001 года. С тех пор он провел 655 матчей (300 — на ноль) за Старую синьору, с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза — Кубок Италии, но так и не победил в Лиге чемпионов.

В середине мая сообщалось, что Буффон будет зарабатывать в ПСЖ 7 миллионов евро.

 
 
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Новости спорта, Джанлуиджи Буффон, Новости футбола, ПСЖ, ФК Ювентус, Футбол.
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