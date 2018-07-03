Буффон определился со своим будущим

Бывший голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон до конца недели подпишет контракт с ПСЖ, сообщает L’Equipe.

Соглашение с 40-летним футболистом, и как сообщалось много раз ранее, будет рассчитано на 2 года.

Накануне итальянец окончательно попрощался с Ювентусом, соглашение с которым истекло 30 июня.

Джанлуиджи Буффон в середине мая объявил об уходе из Ювентуса, где выступал с 2001 года. С тех пор он провел 655 матчей (300 — на ноль) за Старую синьору, с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза — Кубок Италии, но так и не победил в Лиге чемпионов.

В середине мая сообщалось, что Буффон будет зарабатывать в ПСЖ 7 миллионов евро.