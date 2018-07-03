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Клопп поведал о будущем Кариуса

Лорис Кариус
01:50 Сегодня Телеграф
Террикон

Новости спорта: Юрген Клопп не планирует подписывать конкурента для Кариуса.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался от идеи покупки голкипера "Ромы" Алисона Бекера. Как сообщает ВВС, немецкий специалист решил предоставить еще один шанс нынешнему вратарю команды Лорису Кариусу.

Как известно, немецкий голкипер допустил две ужасные ошибки в финальном матче Лиги чемпионов с "Реалом" и его будущее на "Энфилде" оказалось под вопросом.

Тем не менее, Клопп уверен, что Кариус сможет реабилитироваться в глазах болельщиков клуба. При этом Бекер, скорее всего, летом текущего года переберется в мадридский "Реал". Кроме того на бразильца претендует лондонский "Челси".

Напомним, что Кариус был куплен "Ливерпулем" в мае 2016-го года у немецкого "Майнца". Контракт вратаря рассчитан на 5 лет, а сумма трансфера составила около 6 миллионов евро.

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Новости спорта, Лорис Кариус, Новости футбола, Футбол, Юрген Клопп.
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