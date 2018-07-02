"Босс – ты легенда": реакция игроков "Шахтера" на уход Срны

Дарио Срна покинул донецкий "Шахтер" после долгих лет в клубе и следующий сезон проведет в "Кальяри". В своем Instagram он попрощался с донецким клубом и болельщиками.

"Когда в 2003 году я приехал в футбольный клуб "Шахтер", я был еще ребенком, не зная, что от меня ожидают и какими должны быть мои собственные ожидания. Даже в своих мечтах я и не надеялся быть здесь сегодня, превзойдя все свои ожидания".

"Оглядываясь на 15 лет назад в клубе, я очень сильно горжусь тем, что мы вместе достигли: эти трофеи, медали и сыгранные матчи, но превыше всего для меня отношения, которые у меня сложились с клубом, игроками, менеджментом и нашими фанами. Уезжая из Украины было одним из самых тяжелых моментов в моей жизни, я оставил свой дом, свою вторую семью и самое важное моё сердце! Мое сердце всегда останется с Вами, моими фанами, ради Вас я выполнил все свои мечты и даже более того".

"Даже в самые трудные времена для меня Вы всегда были лояльны ко мне и поддерживали меня, и я должен Вам, больше чем кому-либо другому доказать свою принципиальность и честность. А также хочу поблагодарить Президента клуба, Рината Ахметова за все, что он сделал для меня за эти годы и за его веру в меня!

Ваш навсегда, Дарио 33", – написал Срна в своем Instagram.

Его поддержали многие бывшие партнеры.

"Легенда", – Виктор Коваленко.

"Босс...ты легена", – Дуглас Коста.

"У тебя было прекрасное путешествие в этой футболке, удачи в будущем, бро", – Виллиан.

Также были слова поддержки от Элано, Алекса Тейшейры, Марко Девича, Фернандиньо, Тайсона, Факундо Феррейры, Джулиуса Агаховы...