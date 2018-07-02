Челси нашел конкурента для Куртуа

Вратарь «Лестера» и сборной Дании Каспер Шмейхель попал в сферу интересов «Челси» и «Ромы». Об этом сообщает Sky Sports. Контракт 31-летнего вратаря с «Лестером» действует до лета 2021 года.

«Челси» и «Рома» будут готовы побороться за датчанина, если продадут своих вратарей Тибо Куртуа и Алиссона. Ранее сообщалось, что в услугах обоих заинтересован «Реал». Также писали, что Алиссон интересен «Челси».

Шмейхель в составе сборной Дании принимал участие в ЧМ-2018. В 1/8 финала датчане в серии пенальти проиграли Хорватии (2:3). Основное время завершилось вничью (1:1). Шмейхель отразил пенальти во время игры и взял два в послематчевой серии.