Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Бельгия - Япония: онлайн-трансляция матча
Бельгия - Япония: онлайн-трансляция матча
Новости: Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
X

Челси нашел конкурента для Куртуа

Каспер Шмейхель
20:06 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Челси и Рома вступили в борьбу за голкипера Лестера.

Вратарь «Лестера» и сборной Дании Каспер Шмейхель попал в сферу интересов «Челси» и «Ромы». Об этом сообщает Sky Sports. Контракт 31-летнего вратаря с «Лестером» действует до лета 2021 года.

«Челси» и «Рома» будут готовы побороться за датчанина, если продадут своих вратарей Тибо Куртуа и Алиссона. Ранее сообщалось, что в услугах обоих заинтересован «Реал». Также писали, что Алиссон интересен «Челси».

Шмейхель в составе сборной Дании принимал участие в ЧМ-2018. В 1/8 финала датчане в серии пенальти проиграли Хорватии (2:3). Основное время завершилось вничью (1:1). Шмейхель отразил пенальти во время игры и взял два в послематчевой серии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Каспер Шмейхель, Новости футбола, ФК Лестер, ФК Рома, ФК Челси, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)

Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)
Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)

Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Коноплянка провел первую тренировку после летнего отпуска Воронин: Россия идет по стопам Украины Экс-президент ФФУ: Я болею за Россию

Последние новости

Украина может принять чемпионат Европы по баскетболу Специалисты назвали полезные для здоровья свойства смузи В Донецкой области расследуют изнасилование несовершеннолетней
Сегодня читают в спорте
01 "Сельский футбол": испанские СМИ - о матче Испания - Россия
02 Джошуа: Люди хотят боя с Уайлдером или Кличко, а не с Поветкиным
03 Быстрее Болта: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ-2018
04 ЧМ-2018. Испания - Россия: обзор матча и видео голов
05 Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости сегодня
20:21 Метро в Киеве 4 июля будет работать дольше
20:16 В Измаиле создадут отряд морской охраны
20:11 Джим Керри получит роль главного злодея в фильме "Еж Соник"
20:10 Кадры из повседневной жизни граждан Индии (Фото)
20:08 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине началась дополнительная сессия ВНО
В Украине началась дополнительная сессия ВНО
Новости: Евросоюз начал вводить санкции против Польши
Евросоюз начал вводить санкции против Польши
Новости: Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Новости: В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
Добавить комментарий
0