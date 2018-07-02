Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Бельгия 3:2 Япония: события матча
Бельгия 3:2 Япония: события матча
Новости: Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
X

Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018

Смотрите фото (93)
Бельгия - Япония
22:59 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Бельгии лишь на последней добавленной минуте встречи сумела вырвать победу над Японией в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

Сборная Бельгии одержала победу над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира—2018. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" и завершилась со счётом 3:2 в пользу бельгийцев.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Бельгия 3:2 Япония

Голы: Вертонген 69', Феллаини 74', Шадли 90+4' - Харагути 48', Инуи 52'

Предупреждение: Сибасаки 40'

Счёт в матче открыл японский игрок Генки Харагуси, отправивший мяч с правого угла штрафной в ворота Тибо Куртуа на 48-й минуте. Спустя четыре минуты Такаси Инуи удвоил преимущество сборной Японии. На 69-й минуте встречи Ян Вертонген забил первый гол бельгийцев. Через пять минут вышедший на замену Маруан Феллайни получил подачу от Эдена Азара и отправил мяч головой в ворота сборной Японии. На последних секундах компенсированного времени победу для Бельгии вырвал Насер Шадли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бельгия - Япония, Новости футбола, Новости ЧМ-2018, Сборная Бельгии, Сборная Японии, Футбол, Чемпионат мира по футболу, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)

Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)
Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)

Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Сборная Бразилии уверенно выходит в 1/4 ЧМ-2018, обыграв Мексику Зинченко показал, как поддерживает форму в отпуске (Видео) Бразилия 2:0 Мексика: события матча

Последние новости

Врач назвала самые полезные овощи Актриса Тесса Томпсон призналась какой пол ее больше влечет Нафтогаз vs Газпром: стало известно, когда суд определится по "долговому спору"
Сегодня читают в спорте
01 "Сельский футбол": испанские СМИ - о матче Испания - Россия
02 Джошуа: Люди хотят боя с Уайлдером или Кличко, а не с Поветкиным
03 Быстрее Болта: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ-2018
04 ЧМ-2018. Испания - Россия: обзор матча и видео голов
05 Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости сегодня
23:40 Льюис рассказал, как следует поделить гонорар Джошуа и Уайлдера
23:40 Индия в XIX веке: уникальные снимки, сделанные британским фотографом (Фото)
23:38 Вандалы не виноваты: В Злочеве бюст Пушкина упал с постамента из-за непогоды
23:19 Дебаты по делу Кернеса не состоялись
22:49 Microsoft выпустит новый смартфон с двумя экранами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Искали 9 дней: в Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере
В Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере
Новости: Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости: Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Новости: В Британии провели репетицию похорон Елизаветы II
В Британии провели репетицию похорон Елизаветы II
Добавить комментарий
0