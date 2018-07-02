Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Бельгии одержала победу над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира—2018. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" и завершилась со счётом 3:2 в пользу бельгийцев.

Бельгия 3:2 Япония

Голы: Вертонген 69', Феллаини 74', Шадли 90+4' - Харагути 48', Инуи 52'

Предупреждение: Сибасаки 40'

Счёт в матче открыл японский игрок Генки Харагуси, отправивший мяч с правого угла штрафной в ворота Тибо Куртуа на 48-й минуте. Спустя четыре минуты Такаси Инуи удвоил преимущество сборной Японии. На 69-й минуте встречи Ян Вертонген забил первый гол бельгийцев. Через пять минут вышедший на замену Маруан Феллайни получил подачу от Эдена Азара и отправил мяч головой в ворота сборной Японии. На последних секундах компенсированного времени победу для Бельгии вырвал Насер Шадли.