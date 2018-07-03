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Швеция – Швейцария: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018

Швейцария
11:12 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сборная Швеции встретится со Швейцарией 3 июля в поединке 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу.

Сборные Швеции и Швейцарии сыграют 3 июля в городе Санкт-Петербург на стадионе Крестовский в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

Поединок Швеция – Швейцария в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Беларусь 5, Матч ТВ.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Швеция – Швейцария.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне швейцарской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Владимира Петковича с коэффициентом 2,7, а на их оппонента – 3,1. Ничья в этом поединке оценивается в 3,0.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Швейцарии, Сборная Швеции, ЧМ-2018.
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