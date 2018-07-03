Швеция – Швейцария: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018

Сборные Швеции и Швейцарии сыграют 3 июля в городе Санкт-Петербург на стадионе Крестовский в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

Поединок Швеция – Швейцария в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Беларусь 5, Матч ТВ.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Швеция – Швейцария.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне швейцарской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Владимира Петковича с коэффициентом 2,7, а на их оппонента – 3,1. Ничья в этом поединке оценивается в 3,0.