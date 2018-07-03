Акинфеев: Мы не тренировали пенальти, это 100%

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о праздновании после победы над сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира–2018, а также поделился воспоминаниями о серии пенальти, по итогам которой россиянам удалось одолеть испанцев.

«Празднование после отбитого пенальти? В такие моменты эмоций не контролируешь. Сейчас смотрю на себя и думаю: «Какой я дурак». Это были искренние эмоции всей команды. Главное, что есть душа и сердца, есть команда. Мы всё делаем искренне!

Конечно, эмоционально страшнее смотреть, как пенальти бьёт партнёр, чем самому отбивать. Не думаю, что у ребят меньше стресса, чем у меня. Мы разговаривали после игры, и все видели огромного Де Хеа в воротах. К счастью, с закрытыми глазами Саша Головин и Денис Черышев уверенности добавили. Ударили по центру, потому что, если начать мудрить и разводить по углам, можно ошибиться.

Играл ли я по мячу? Много раз отвечал на этот вопрос. Это лотерея и везение. По ноге, по руке – нет разницы. Мы не тренировали пенальти, это 100%. Надеялись, что наша команда победит в основное время. Путь к матчу был длинный, все эмоции вложили в 120 минут. Естественно, у нас были подсказки по пенальти. Со Стауче мы смотрели тех игроков, которые могут пробить. Те двое, которые были, туда и ударили, как мы и смотрели».