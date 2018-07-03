Швеция - Швейцария: онлайн-трансляция матча

Швеция -:- Швейцария

3 июля Швеция и Швейцарию сыграют в рамках матча 1/8 финала ЧМ-2018. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, рассудит встречу рефери из Словении Дамир Скомина. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Составы команд

Сборная Швеции: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Линделёф, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинсон, Олбин Экдаль, Маркус Берг, Эмиль Форсберг, Густав Свенссон, Виктор Классон, Ола Тойвонен.

Сборная Швейцарии: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Михаэль Ланг, Гранит Джака, Валон Бехрами, Рикардо Родригес, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Йосип Дрмич, Йохан Джуру, Шердан Шакири.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Швейцарии является не большим фаворитом в противостоянии с Швецией. Так, на победу швейцарцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,7, успех скандинавской команды оценивается в 3,0. Ничья котируется коэффициентом 2,8.

Интересные факты

- Швеция проведет свой 50-й матч на чемпионатах мира.

- Швейцария не может пробиться в четвертьфинал с 1954 года.

- Швеция и Швейцария в 29-й раз сыграют друг с другом (11 побед у швейцарцев, 10 раз побеждали шведы, 7 раз была зафиксирована ничья).

- Швейцария проиграла лишь раз в последних 25 матчах.