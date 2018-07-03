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Колумбия 0:0 Англия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

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Колумбия - Англия
20:11 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия - Англия.

Колумбия 0:0 Англия

Предупреждение: Барриос 41'

 

3 минуты добавлено к 1-му тайму.

45' - Кейн пробил издали - мимо.

42' - Опасно! Триппьер пробил со штрафного - рядом со штангой.

41'желтая карточкаБарриос получил предупреждение за удар Хендерсона головой.

38' - Кейн заработал перспективный штрафной.

33' - Кентеро сходу пробил издали - мимо.

31' - Стерлинг пробил с левой с метров 16-и - удар блокирован.

23'Мохика пробил издали - выше ворот.

16' - Опасно! Кейн пробивал головой с пары метров - выше ворот.

13' - Стерлинг пробил с линии штрафной - удар накрыт.

6' - Янг пробил со штрафного - Оспина кулаками отбил мяч.

5' - Мина сыграл рукой вблизи своей штрафной.

3' - Колумбийцы немного активнее начали встречу.

Матч начался!

Прозвучали национальные гимны команд, сейчас начнется игра.

В заключительном матче 1/8 финала ЧМ-2018 сыграют команды Колумбии и Англии. Игра пройдет в Москве на Стадионе "Спартак", рассудит встречу рефери из США Марк Гейгер. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг, Стерлинг, Кейн.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 20:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Англии является фаворитом в противостоянии с Колумбией. Так, на победу англичан букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,1, успех южноамериканской команды оценивается в 3,8. Ничья котируется коэффициентом 3,1.

Интересные факты

- Колумбия непременно забивает в ворота соперника минимум 1 гол вот уже в 8-и матчах подряд на ЧМ.

- На ЧМ команды встречались лишь раз: в 1998 году Англия на групповом этапе обыграла колумбийцев.

- Колумбия не проигрывала европейской сборной с 2012 года.

- Англия ни разу не проигрывала Колумбии в 5-и сыгранных матчах.

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Новости спорта, Колумбия - Англия, Сборная Англии, Сборная Колумбии.
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