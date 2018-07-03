Колумбия 0:0 Англия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия - Англия.
Колумбия 0:0 Англия
Предупреждение: Барриос 41'
3 минуты добавлено к 1-му тайму.
45' - Кейн пробил издали - мимо.
42' - Опасно! Триппьер пробил со штрафного - рядом со штангой.
41' - Барриос получил предупреждение за удар Хендерсона головой.
38' - Кейн заработал перспективный штрафной.
33' - Кентеро сходу пробил издали - мимо.
31' - Стерлинг пробил с левой с метров 16-и - удар блокирован.
23' - Мохика пробил издали - выше ворот.
16' - Опасно! Кейн пробивал головой с пары метров - выше ворот.
13' - Стерлинг пробил с линии штрафной - удар накрыт.
6' - Янг пробил со штрафного - Оспина кулаками отбил мяч.
5' - Мина сыграл рукой вблизи своей штрафной.
3' - Колумбийцы немного активнее начали встречу.
Матч начался!
Прозвучали национальные гимны команд, сейчас начнется игра.
В заключительном матче 1/8 финала ЧМ-2018 сыграют команды Колумбии и Англии. Игра пройдет в Москве на Стадионе "Спартак", рассудит встречу рефери из США Марк Гейгер. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Составы команд
Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг, Стерлинг, Кейн.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 20:50.
Прогноз букмекеров
Сборная Англии является фаворитом в противостоянии с Колумбией. Так, на победу англичан букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,1, успех южноамериканской команды оценивается в 3,8. Ничья котируется коэффициентом 3,1.
Интересные факты
- Колумбия непременно забивает в ворота соперника минимум 1 гол вот уже в 8-и матчах подряд на ЧМ.
- На ЧМ команды встречались лишь раз: в 1998 году Англия на групповом этапе обыграла колумбийцев.
- Колумбия не проигрывала европейской сборной с 2012 года.
- Англия ни разу не проигрывала Колумбии в 5-и сыгранных матчах.