Лидер атаки "Лестера" продолжит карьеру в "Ман Сити"

"Лестер" принял предложение "Манчестер Сити" о переходе атакующего полузащитника Рияда Мареза. Об этом информируют источники Sky Sports.

Уже на этой неделе 27-летний алжирец пройдет в манчестерском клубе медицинское обследование. Сумма трансфера составит примерно 67,5 миллиона евро.

Как известно, Марез достался "Лестеру" всего за 500 тысяч евро. Именно столько английский клуб 4,5 года назад заплатил "Гавру".

Напомним, что Марез должен был стать игроком "Сити" еще зимой. Но тогда переход сорвался, из-за чего футболист даже устроил демарш и какое-то время пропускал тренировки "Лестера".