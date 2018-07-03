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Лидер атаки "Лестера" продолжит карьеру в "Ман Сити"

Рияд Марез
22:59 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Алжирский футболист "Лестера" Рияд Марез продолжит свою карьеру в составе действующих чемпионов Англии.

"Лестер" принял предложение "Манчестер Сити" о переходе атакующего полузащитника Рияда Мареза. Об этом информируют источники Sky Sports.

Уже на этой неделе 27-летний алжирец пройдет в манчестерском клубе медицинское обследование. Сумма трансфера составит примерно 67,5 миллиона евро.

Как известно, Марез достался "Лестеру" всего за 500 тысяч евро. Именно столько английский клуб 4,5 года назад заплатил "Гавру".

Напомним, что Марез должен был стать игроком "Сити" еще зимой. Но тогда переход сорвался, из-за чего футболист даже устроил демарш и какое-то время пропускал тренировки "Лестера".

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Рияд Марез, ФК Лестер, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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