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Лев принял решение относительно своего будущего в сборной Германии

Йоахим Лев
17:34 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Немецкий специалист Йоахим Лев принял решение продолжить работу с национальной сборной Германии.

Йоахим Лев принял решение остаться на посту главного тренера сборной Германии несмотря на провал на чемпионате мира в России. О таком решении специалиста сообщает Bild со ссылкой на источник в окружении самого Лева.

Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) единогласно поддержал главного тренера Йоахима Лёва, несмотря на то, что чемпионы сложили досрочно свои полномочия уже после группового этапа. Сам тренер попросил время, чтобы подумать о своем будущем.

58-летний Лев перед чемпионатом мира продлил контракт до 2022 года. Он является главным тренером Бундестим с 1 августа 2006 года. До чемпионата мира в России на каждом крупном турнире его команда доходила, как минимум, до полуфинала, а в 2014 году стала чемпионом мира.

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Новости спорта, Йоахим Лев, Новости футбола, Сборная Германии, Футбол, ЧМ-2018.
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