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"Реал" готов отпустить Роналду в "Ювентус": названа цена

Криштиану Роналду
19:07 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду близок к переходу в состав действующего чемпиона Италии.

«Реал» готов продать нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» за € 100 млн, утверждает El Chiringuito TV с пометкой «Эксклюзивная новость года».

Популярное испанское спортивное шоу Jugones утверждает, что вероятность сделки очень высока. Туринцы активно работают над её осуществлением и предлагают футболисту годовой оклад в размере € 30 млн и контракт, рассчитанный на четыре сезона – до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал». СМИ также утверждали, что «Королевский клуб» снизил сумму отступных за португальца с € 1 млрд до € 120 млн.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, Трансферы, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
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