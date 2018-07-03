"Реал" готов отпустить Роналду в "Ювентус": названа цена

«Реал» готов продать нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» за € 100 млн, утверждает El Chiringuito TV с пометкой «Эксклюзивная новость года».

Популярное испанское спортивное шоу Jugones утверждает, что вероятность сделки очень высока. Туринцы активно работают над её осуществлением и предлагают футболисту годовой оклад в размере € 30 млн и контракт, рассчитанный на четыре сезона – до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал». СМИ также утверждали, что «Королевский клуб» снизил сумму отступных за португальца с € 1 млрд до € 120 млн.