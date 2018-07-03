Легендарный вратарь "МЮ" жестко раскритиковал Неймара

Экс-вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Дании, а также отец вратаря Каспера Шмейхеля Петер Шмейхель рассказал о своем отношении к форварду Неймару.

"Боже мой, Неймар получил приз лучшего игрока матча с Мексикой. Считаю, что ФИФА должна обратить внимание на его поведение. Он ведет себя позорно.

Я почитал твиттер после матча, всех это раздражает. Мне казалось, что он умирает, думал, что его унесут на носилках, погрузят в скорую, и мы его больше никогда не увидим.

Криштиану был таким же, но быстро отучился от этого в Манчестер Юнайтед. Когда он был молод, он понял, что так играть не нужно. У него был хороший тренер – сэр Алекс Фергюсон.

Вы видели, чтобы Месси или Харри Кейн так делали? Нет", – сказал Шмейхель.