Нойер - о решении Лева остаться на посту наставника сборной Германии
Новости спорта: Мануэль Нойер поделился своим мнением относительно решения Йоахима Лева остаться у руля сборной Германии.
Капитан сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал решение Йоахима Лева продолжить сотрудничество с Немецким футбольным союзом.
"Я рад, что мы можем продолжить наш долгий успешный путь с Йоахимом Левом. Верю, что вместе мы снова обретем силу", - приводит слова голкипера официальный сайт DFB.
На чемпионате мира-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе F, пропустив вперед себя команды Швеции, Мексики и Южной Кореи, сенсационно оставшись за бортом плей-офф.
Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) единогласно поддержал Йоахима Лева, а сегодня он сам принял решение остаться на посту главного тренера сборной Германии. 58-летний Лев перед чемпионатом мира продлил контракт до 2022 года.