Нойер - о решении Лева остаться на посту наставника сборной Германии

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал решение Йоахима Лева продолжить сотрудничество с Немецким футбольным союзом.

"Я рад, что мы можем продолжить наш долгий успешный путь с Йоахимом Левом. Верю, что вместе мы снова обретем силу", - приводит слова голкипера официальный сайт DFB.

На чемпионате мира-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе F, пропустив вперед себя команды Швеции, Мексики и Южной Кореи, сенсационно оставшись за бортом плей-офф.

Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) единогласно поддержал Йоахима Лева, а сегодня он сам принял решение остаться на посту главного тренера сборной Германии. 58-летний Лев перед чемпионатом мира продлил контракт до 2022 года.