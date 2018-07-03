Официально: "Черноморец" следующий сезон проведет в УПЛ

Исполнительный комитет ФФУ утвердил возвращения Черноморца в УПЛ на следующий сезон, сообщает официальный сайт организации.

"Моряки" займут место Полтавы, которая из-за недопуска своего стадиона решила сняться с соревнований и уже потеряла профессиональный статус. Именно полтавчанам одесситы проиграли в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге в сезоне 2018/19.

После решения руководства Полтавы большинство клубов проголосовали за Черноморец, а лига рекомендовала ФФУ положительно рассмотреть вопрос с его возвращением в УПЛ. На прошлой неделе стало известно, что Черноморец готов вернуться в УПЛ и предоставил финансовые гарантии.

В июне Ангел Червенков стал главным тренером Черноморца. Ранее болгарский специалист работал с Севастополем.