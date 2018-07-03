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Официально: "Черноморец" следующий сезон проведет в УПЛ

ФК Черноморец
20:30 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Вместо ФК "Полтава" следующий сезон в УПЛ проведет одесский "Черноморец".

Исполнительный комитет ФФУ утвердил возвращения Черноморца в УПЛ на следующий сезон, сообщает официальный сайт организации.

"Моряки" займут место Полтавы, которая из-за недопуска своего стадиона решила сняться с соревнований и уже потеряла профессиональный статус. Именно полтавчанам одесситы проиграли в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге в сезоне 2018/19.

После решения руководства Полтавы большинство клубов проголосовали за Черноморец, а лига рекомендовала ФФУ положительно рассмотреть вопрос с его возвращением в УПЛ. На прошлой неделе стало известно, что Черноморец готов вернуться в УПЛ и предоставил финансовые гарантии.

В июне Ангел Червенков стал главным тренером Черноморца. Ранее болгарский специалист работал с Севастополем.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Черноморец, Футбол.
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