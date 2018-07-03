Экс-форвард киевского "Динамо" стал одноклубником Милевского

Динамо-Брест подписал контракт с нападающим Алексеем Хобленко, сообщил официальный сайт беларуского клуба.

Соглашение с 24-летним украинцем рассчитано до конца 2019-го года.

Хобленко является воспитанником киевского Динамо, а в 2016-м году перешел в Черноморец, поиграв перед этим на правах аренды за Полтаву и Говерлу. За одесситов Алексей провел 54 матча и забил 11 голов.

В январе этого года Лех заплатил Черноморцу 100 тысяч евро за аренду Хобленко до конца сезона. У польского клуба также была опция выкупа форварда за 300 тысяч евро, но они не стали ею пользоваться.

В 11 официальных матчах за первую команду Леха украинец забил два гола.

Напомним, что за Динамо-Брест выступает другой украинский нападающий — Артем Милевский. Кроме того в составе беларуского клуба играет бывший вратарь Черноморца Александр Гутор.