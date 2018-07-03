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Экс-форвард киевского "Динамо" стал одноклубником Милевского

Алексей Хобленко
21:03 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-игрок Алексей Хобленко продолжит свою карьеру в беларуском чемпионате.

Динамо-Брест подписал контракт с нападающим Алексеем Хобленко, сообщил официальный сайт беларуского клуба.

Соглашение с 24-летним украинцем рассчитано до конца 2019-го года.

Хобленко является воспитанником киевского Динамо, а в 2016-м году перешел в Черноморец, поиграв перед этим на правах аренды за Полтаву и Говерлу. За одесситов Алексей провел 54 матча и забил 11 голов.

В январе этого года Лех заплатил Черноморцу 100 тысяч евро за аренду Хобленко до конца сезона. У польского клуба также была опция выкупа форварда за 300 тысяч евро, но они не стали ею пользоваться.

В 11 официальных матчах за первую команду Леха украинец забил два гола.

Напомним, что за Динамо-Брест выступает другой украинский нападающий — Артем Милевский. Кроме того в составе беларуского клуба играет бывший вратарь Черноморца Александр Гутор.

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Новости спорта, Алексей Хобленко, Новости футбола, ФК Динамо (Брест), Футбол.
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