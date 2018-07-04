Вратарь сборной Хорватии - о поединке против России в 1/4 финала ЧМ-2018

Вратарь хорватской сборной Даниель Субашич прокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч ЧМ-2018 против хозяев турнира.

"Сборная России - непростой соперник, так как у них хорошая команда с качественными игроками. Они играют дома и полные трибуны будут давить на нас. Думаю, что российская команда сыграет от обороны - это будет тяжелый матч. Надеюсь, что нам удастся победить в этой игре", - сказал Субашич, слова которого приводят информационные агентства.

Поединок хорватов со сборной России пройдет 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало матча - в 21:00. Победа "клетчатых" со счетом 3:0 над Аргентиной сразу возвела команду в ранг одного из главных претендентов на победу на ЧМ-2018.