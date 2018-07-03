Футбол. Легенда сборной Мексики объявил о завершении карьеры

Легендарный мексиканский защитник Рафа Маркес решил повесить бутсы на гвоздь.

"Думаю, что я буду наслаждаться свободным временем. 22 года непрерывного футбола. Теперь я завершаю карьеру. Конечно, мое будущее будет связано с футболом", – цитирует Маркеса Sopitas.

На ЧМ-2018 защитник провел 3 поединка. Ранее ветеран заявлял, что Мундиаль в России будет последним чемпионатом мира в его карьере.

Рафаэль Маркес является воспитанником Атласа из Гвадалахары. Также он играл за французский Монако, испанскую Барселону, Нью-Йорк Ред Буллз, Леон, итальянскую Верону. Последние 2,5 года он провел в родном клубе. За сборную Мексики Маркес дебютировал в 1997 году и провел за "Триколор" 146 поединков, в которых забил 19 мячей.

За период игровой карьеры Рафа Маркес завоевал 18 командных трофеев, среди которых 6 чемпионских титулов в разных странах и 2 кубка Лиги чемпионов.