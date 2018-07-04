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Англия по пенальти обыграла Колумбию и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018

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Колумбия - Англия
00:02 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Англии с трудом пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018, победив в серии пенальти Колумбию.

Сборная Англии одержала победу над Колумбией в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти сильнее были англичане — 4:3.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Колумбия 1:1 Англия

(3:4 по пенальти)

Голы: Мина 90+3' - Кейн 57' (с пенальти)

Предупреждения: Барриос 41', Ариас 52', Карлос Санчес 54', Фалькао 63', Бакка 64', Куадрадо 118' - Хендерсон 56', Лингард 69'

Счёт в матче в начале второго тайма открыл нападающий Гарри Кейн, сам заработавший и реализовавший пенальти. В компенсированное арбитром время ко второй половине Хуан Куадрадо с углового навесил в центр штрафной, Йерри Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона, и мяч влетел в угол ворот англичан.

В серии пенальти у колумбийцев не забили Андрес Урибе и Карлос Бакка, у англичан — Джордан Хендерсон.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где 7 июля встретится со Швецией.

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