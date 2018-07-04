Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру

Для португальца вариант с Ювентусом является предпочтительным и он готов ради отъезда в Турин уйти из Реала, с руководством которого у него напряженные отношения.

Бьянконери пока не начали официальные переговоры по трансферу, однако они общаются с агентом футболиста Жорже Мендешом. У сторон хорошие отношения, особенно учитывая недавний успешный переход Жоау Канселу из Валенсии.

Ожидается, что контракт Роналду может быть рассчитан на четыре года с годовой зарплатой в 30 миллионов евро. А сумма трансфера составит 120-150 миллионов евро. В целом же затея с подписанием Криштиану может обойтись чемпионам Италии в 400 миллионов евро.

Но пока неизвестно, готово ли сейчас руководство Юве на такой шаг. В клубе пока обдумывают целесообразность такого большого трансфера и еще не знают, поддержат ли в итоге сделку владельцы клуба — Андреа Аньелли и Джон Элканн.

Клаусула футболиста составляет миллиард евро, но у Роналду есть договоренность с Реалом о возможности продажи за значительно более низкую сумму.

В свою очередь Реалу нужен будет другой большой игрок на замену Криштиану. Первым вариантом остается Неймар. Слухи уже давно связывают бразильца с Галактикос. Вчера испанская государственная телекомпания RTVE заявила, что Реал предложил ПСЖ 310 миллионов евро за форварда, но клуб официально опроверг слухи.

Криштиану играет за Реал с 2009 года и является рекордсменом клуба по забитым мячам – 450 в 438 матчах. Действующее соглашение форварда истекает летом 2021 года.