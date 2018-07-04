Новичка Премьер-лиги возглавил тренер из Бразилии

Новым наставником футбольного клуба "Львов" стал бразильский тренер Жилмар Фаддей да Силва. 47-летний специалист подписал соглашение с львовским клубом сроком на два года с возможностью продления соглашения еще на год. Бразильский специалист прибыл в Украину из клуба CPK (Chao Pak Kei), который в сезоне 2017/2018 выиграл серебряные награды первенства Макао.

В тренерский штаб "сине-золотых львов" вошли ассистент тренера Уильям Батиста, тренер Юрий Панфилов и тренер вратарей Тарас Гребенюк. Также в качестве играющего тренера штаб пополнил Сергей Борзенко.

С 2010-го по 2014-й год уроженец Сан-Паулу уже работал в Украине, выполняя обязанности тренера юношеской команды и ассистента наставника запорожского "Металлурга".

Новый тренер уже успел провести первую тренировку команды в качестве главного тренера "Львова". Как и присуще истинному бразильцу, большинство времени тренировки Жилмар уделил игровым упражнениям и задачам: на удержание мяча, передачам в одно касание на короткие расстояния и быстрым переходы из одной зоны в другую.