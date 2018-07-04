"Это позор": Фалькао жестко раскритиковал арбитра матча Колумбия - Англия

Капитан сборной Колумбии Радамель Фалькао подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Англией (1:1, 3:4 по серии пенальти).

«Назначить на этот матч арбитра из США — очень спорное решение. Было много спорных ситуаций, которые судья трактовал в пользу англичан. Он говорил на поле только на английском, то есть, на одном языке со сборной Англии. В любой спорной ситуации он принимал сторону английской сборной. Это позор», — сказал Фалькао.

Отметим, что в начале второго тайма поединка главный арбитр Гейгер назначил пенальти в ворота колумбийцев, который реализовал форвард сборной Англии Гарри Кейн.