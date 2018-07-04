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Форварда сборной России заподозрили в употреблении допинга на ЧМ-2018

Артем Дзюба
09:26 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Форварда сборной России Артема Дзюбу заподозрили в применении допинга во время чемпионата мира-2018.

Молдавское издание Protv.md увидело на руке Дзюбе след от укола во время победного для россиян матча 1/8 финала ЧМ против Испании, предположив, что это след от применения допинга.

Фотографии с проколотой веной футболиста быстро распространили СМИ в разных странах, и они вызвали резонанс.

Дело в том, что российские спортсмены за последние годы неоднократно уличались в применении допинга, из-за чего Россия даже была отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018. Также давно лишено лицензии и российское антидопинговое агентство (RUSADA).

Однако на этот раз молдаване, скорее всего, дали маху, и ни о каком допинге у Дзюбы речь не идет.

«Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», — объяснил ситуацию в комментарии Championat.com врач сборной России Эдуард Безуглов.

29-летний Артем Дзюба играл во всех четырех матчах сборной России на текущем чемпионате мира и забил в них три гола.

 
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Новости спорта, Артем Дзюба, Новости футбола, Сборная России, Футбол, ЧМ-2018.
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