Форварда сборной России заподозрили в употреблении допинга на ЧМ-2018

Молдавское издание Protv.md увидело на руке Дзюбе след от укола во время победного для россиян матча 1/8 финала ЧМ против Испании, предположив, что это след от применения допинга.

Фотографии с проколотой веной футболиста быстро распространили СМИ в разных странах, и они вызвали резонанс.

Дело в том, что российские спортсмены за последние годы неоднократно уличались в применении допинга, из-за чего Россия даже была отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018. Также давно лишено лицензии и российское антидопинговое агентство (RUSADA).

Однако на этот раз молдаване, скорее всего, дали маху, и ни о каком допинге у Дзюбы речь не идет.

«Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», — объяснил ситуацию в комментарии Championat.com врач сборной России Эдуард Безуглов.

29-летний Артем Дзюба играл во всех четырех матчах сборной России на текущем чемпионате мира и забил в них три гола.