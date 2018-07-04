Стало известно, сыграет ли Кавани против Франции на ЧМ-2018

Уругвай уже в пятницу, 6 июня, будет играть четвертьфинал чемпионата мира против Франции, а основной центрфорвард Кавани все еще не тренируется.

По информации Ovaciondigital.com.uy, вопрос с участием Эдинсона в матче против Ле Бле решится прямо сегодня, и если игрок не сможет тренироваться в общей группе, то и играть не будет.

Издание пишет, что на вчерашней тренировке Уругвая Оскар Табарес уже наигрывал на позицию Кавани Кристиана Стуани, и с огромной долей вероятности именно он и выйдет в основе на Францию в паре с Луисом Суаресом.

Другим вариантом якобы является выход в нападении Кристиана Родригеса, которого Табарес тоже пробовал на тренировке, но он намного менее вероятен.

Эдинсон Кавани получил мышечную травму в матче с Португалией (2:1), в котором сам же и отметился победным дублем. Обследование не выявило у него ничего серьезного, но некоторое время ему нужно будет пропустить.

31-летний Кристиан Стуани играет за сборную Уругвая с 2012 года, но особой результативностью не отмечается – 5 голов в 42 матчах. На текущем ЧМ он всего раз выходил на замену.