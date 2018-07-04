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Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру в российском клубе

Тарас Михалик
12:27 Сегодня Телеграф
Террикон

Новости спорта: Тарас Михалик продлил контракт с чемпионом России по футболу.

Как стало известно "СЭ", "Локомотив" продлил контракты с 34-летним защитником Тарасом Михаликом и 29-летним полузащитником Александром Коломейцевым.

Соглашения с обоими игроками рассчитаны на один год.

В прошедшем сезоне Михалик провел за железнодорожников 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. На счету Коломейцева 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 29 играх.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" не продлит контракт с Михаликом (на первом заседании трансферного комитета клуба). Его предыдущее соглашение истекло 30 июня.

Михалик перешел в российский клуб летом 2013 года. За 5 лет он провел 103 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Напомним, что в минувшем сезоне "железнодорожники" оформили чемпионский титул.

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Новости спорта, Новости футбола, Тарас Михалик, ФК Локомотив, Футбол.
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