Ярмоленко предстоит семь контрольных матчей на сборе Боруссии

Дортмундская Боруссия начнет подготовку к новому сезону 7-го июля. Официальный сайт "шмелей" опубликовал план тренировочных сборов.

13-го июля в Вене Боруссия сыграет с Аустрией. Начало матча в 20.00. С 18-го по 26-е июля Ярмоленко будет находиться в турне по США. 21-го июля в 4:05 по киевскому времени в Чикаго "шмели" сграют с Манчестер Сити. 22-го июля — с Ливерпулем (начало в 22:05 по Киеву), а 26-го с Бенфикой (начало в 3:05 по киевскому времени).

После турне по США Боруссия отправится на сбор в Швейцарию, где сыграет 3-го августа с Ренном (20:30), а 7-го — с Наполи (20:30).

Последний контрольный поединок состоится в Эссене 12-го августа с Лацио. Начало матча в 18.30.

Ранее стало известно, когда Ярмоленко и Коноплянка начнут новый сезон Бундеслиги. Также спортивный директор Боруссии Дортмунд Микаэль Цорк рассказал о том, что у клуба нет предложений по Андрею Ярмоленко.

В прошедшем сезоне Ярмоленко провел за Боруссию 18 матчей в Бундеслиге, в которых забил 3 гола и оформил 3 ассиста.