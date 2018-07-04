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Роналдо оценил шансы Неймара на выигрыш "Золотого мяча" в этом году

Роналдо
14:13 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Легендарный бразильский нападающий Роналду поделился мыслями о том, кто может стать обладателем Золотого мяча.

"Неймар может сбросить Месси и Криштиану с трона и выиграть "Золотой мяч" в этом году. При выборе лучшего футболиста мира наибольшее значение при голосовании отдадут выступлениям игрока на чемпионате мира.

Да, Роналду проводит великолепный сезон. Он торжествовал в Лиге Чемпионов. Месси выиграл чемпионат и кубок Испании, однако, по моему мнению, в 2002 году я получил звание лучшего футболиста года из-за того, что Бразилия выиграла тогда Мундиаль", – цитирует Роналдо Mundo Deportivo.

Напомним, сборная Бразилии обыграла Мексику в 1/8 финала ЧМ и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет со сборной Бельгии.

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Новости спорта, Неймаар, Новости футбола, Роналдо, Футбол.
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