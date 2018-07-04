Игроки Ювентуса уже хотят поиграть вместе с Роналду

"Не собираюсь лукавить, это было бы просто здорово. Было бы здорово подписать Роналду, одного из лучших игроков мира, и выступать с ним за один клуб. Это было бы замечательно и для клуба, и для игроков "Ювентуса".

Впрочем, сейчас я игрок сборной Франции и у нас сейчас есть дело поважнее, не так ли?" - сказал Матюиди.

Blaise Matuidi wants Cristiano Ronaldo at Juventus! pic.twitter.com/VfV5uW1pGY — Goal UK (@GoalUK) 4 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" договорился с "Реалом" о трансфере Роналду за 100 млн евро.