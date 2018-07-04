Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости: Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Игроки Ювентуса уже хотят поиграть вместе с Роналду

Блез Матюиди
17:43 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди прокомментировал возможный переход нападающего "Реала" Криштиану Роналду в туринский клуб.

"Не собираюсь лукавить, это было бы просто здорово. Было бы здорово подписать Роналду, одного из лучших игроков мира, и выступать с ним за один клуб. Это было бы замечательно и для клуба, и для игроков "Ювентуса".

Впрочем, сейчас я игрок сборной Франции и у нас сейчас есть дело поважнее, не так ли?" - сказал Матюиди.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" договорился с "Реалом" о трансфере Роналду за 100 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Блез Матюиди, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, ФК Ювентус.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ярмоленко предстоит семь контрольных матчей на сборе Боруссии Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру в российском клубе Стало известно, сыграет ли Кавани против Франции на ЧМ-2018

Последние новости

Грузовые судна продолжают нарушать запрет на посещение портов Крыма Пожилые мужчины, которые в прекрасной форме (Фото) "Лучше закончу карьеру": Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
04 Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
05 Ярмоленко - о новом тренере "Боруссии" и ЧМ-2018
Новости сегодня
17:56 Огромные 3D рисунки от уличных художников (Фото)
17:49 Денисова рассказала литовским коллегам о "гарантиях Путина" по Сенцову
17:47 Вера Брежнева сделала селфи с "идеальной француженкой"
17:44 Режиссер "Игры Престолов" снимет приквел "Клан Сопрано"
17:42 Красивые болельщицы на ЧМ по футболу 2018 (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Новости: Разрешено все, что прямо не запрещено: Порошенко подписал закон о валюте
Порошенко подписал закон о валюте
Новости: Правительство создало Национальный фонд исследований
Правительство создало Национальный фонд исследований
Новости: В новом "Форсаже" появится сестра Декарда Шоу
В новом "Форсаже" появится сестра Декарда Шоу
Добавить комментарий
0