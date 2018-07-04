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Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Англии
16:02 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: На чемпионате мира по футболу начинается стадия 1/4 финала соревнований - осталось всего 8 претендентов.

На чемпионате мира по футболу начинаются решающие матчи за выход в полуфинал и финал. Этот Мундиаль уже покинули Роналду и Месси, а также вся Германия. Но остался Неймар с Бразилией и Азар с Бельгией. Пожалуй, это будет самым интересным противостоянием в 1/4 финала. Правда, есть еще и другие не менее интересные пары. 

Претендентов на кубок чемпионов мира осталось всего 8.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

1/4 финала

6 июля 17:00 Франция — Уругвай "Интер"

6 июля 21:00 Бразилия — Бельгия "Интер"

7 июля 17:00 Швеция — Англия "Интер"

7 июля 21:00 Россия — Хорватия "Интер"

1/2 финала

10 июля 21:00 Франция/Уругвай — Бразилия/Бельгия "Интер"

11 июля 21:00 Швеция/Англия — Россия/Хорватия "Интер"

Матч за третье место

14 июля 17:00 "Интер"

Финал

15 июля 18:00 "Интер"

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Германии, которая вылетела с этого Мундиаля с последнего места в группе.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Англии, Сборная Бразилии, Чемпионат мира, ЧМ-2018.
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