Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости спорта: На чемпионате мира по футболу начинается стадия 1/4 финала соревнований - осталось всего 8 претендентов.
На чемпионате мира по футболу начинаются решающие матчи за выход в полуфинал и финал. Этот Мундиаль уже покинули Роналду и Месси, а также вся Германия. Но остался Неймар с Бразилией и Азар с Бельгией. Пожалуй, это будет самым интересным противостоянием в 1/4 финала. Правда, есть еще и другие не менее интересные пары.
Претендентов на кубок чемпионов мира осталось всего 8.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
1/4 финала
6 июля 17:00 Франция — Уругвай "Интер"
6 июля 21:00 Бразилия — Бельгия "Интер"
7 июля 17:00 Швеция — Англия "Интер"
7 июля 21:00 Россия — Хорватия "Интер"
1/2 финала
10 июля 21:00 Франция/Уругвай — Бразилия/Бельгия "Интер"
11 июля 21:00 Швеция/Англия — Россия/Хорватия "Интер"
Матч за третье место
14 июля 17:00 "Интер"
Финал
15 июля 18:00 "Интер"
Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Германии, которая вылетела с этого Мундиаля с последнего места в группе.