Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018

На чемпионате мира по футболу начинаются решающие матчи за выход в полуфинал и финал. Этот Мундиаль уже покинули Роналду и Месси, а также вся Германия. Но остался Неймар с Бразилией и Азар с Бельгией. Пожалуй, это будет самым интересным противостоянием в 1/4 финала. Правда, есть еще и другие не менее интересные пары.

Претендентов на кубок чемпионов мира осталось всего 8.

1/4 финала

6 июля 17:00 Франция — Уругвай "Интер"

6 июля 21:00 Бразилия — Бельгия "Интер"

7 июля 17:00 Швеция — Англия "Интер"

7 июля 21:00 Россия — Хорватия "Интер"

1/2 финала

10 июля 21:00 Франция/Уругвай — Бразилия/Бельгия "Интер"

11 июля 21:00 Швеция/Англия — Россия/Хорватия "Интер"

Матч за третье место

14 июля 17:00 "Интер"

Финал

15 июля 18:00 "Интер"

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Германии, которая вылетела с этого Мундиаля с последнего места в группе.