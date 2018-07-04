Олег Гусев нашел себе новый клуб

Знаменитый футболист сыграл за любительский клуб «Диназ».

Главный тренер любительского «Диназа» Владимир Бондаренко рассказал о возможном присоединении к команде бывшего капитана киевского «Динамо» Олега Гусева. Об этом сообщает сайт «Диназа».

«Пока этот вопрос в стадии решения. Все будет зависеть от его самочувствия, от его планов и задач, которые поставит перед собой. Надеюсь, что он будет у нас в команде, но в каком амплуа пока не будем говорить», - сказал Бондаренко.

Клуб «Диназ» базируется под Киевом в Вышгороде и выступает в чемпионате Киевской области. После первого круга команда идет на 2-м месте, а летом стартует в чемпионате Украины среди любителей. В планах команды - выйти на профессиональный уровень в следующем сезоне.

Олег Гусев недавно сыграл за «Диназ» в контрольном матче против молодежного состава «Шахтера» (4:5).