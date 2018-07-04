Манчини: Италия достойно сыграла б на этом ЧМ-2018

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением насчет игры сборных-участниц ЧМ-2018 и отметил, что итальянцы смогли бы достойно выступить на турнире.

"Судя по тем играм, которые я наблюдал до сих пор, я не видел сборной лучше, чем итальянская, за исключением команды Бразилии.

Каждый раз, когда я общаюсь с итальянцами, они говорят мне, что Италия вполне могла бы достойно выступить в России, и я полностью согласен с этим. Печально наблюдать за чемпионатом мира, в котором нет Италии", - цитирует Манчини Football Italia.

Напомним, сборная Италии проиграла шведам в стыковом матче квалификации ЧМ-2018 и не прошла в основную стадию.