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Манчини: Италия достойно сыграла б на этом ЧМ-2018

Роберто Манчини
19:53 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Итальянский наставник считает, что его команда достойно сыграла бы на ЧМ.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением насчет игры сборных-участниц ЧМ-2018 и отметил, что итальянцы смогли бы достойно выступить на турнире.

"Судя по тем играм, которые я наблюдал до сих пор, я не видел сборной лучше, чем итальянская, за исключением команды Бразилии.

Каждый раз, когда я общаюсь с итальянцами, они говорят мне, что Италия вполне могла бы достойно выступить в России, и я полностью согласен с этим. Печально наблюдать за чемпионатом мира, в котором нет Италии", - цитирует Манчини Football Italia.

Напомним, сборная Италии проиграла шведам в стыковом матче квалификации ЧМ-2018 и не прошла в основную стадию.

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Новости спорта, Роберто Манчини, Сборная Италии, Футбол, ЧМ-2018.
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