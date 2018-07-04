Виллиан: Впервые буду играть против Азара

Футболист сборной Бразилии Виллиан надеется, что ему удастся сохранить хорошие отношения с полузащитником команды Бельгии Эденом Азаром, с которым они вместе играют в английском клубе «Челси».

В понедельник сборная Бразилии одержала победу над командой Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира. В четвертьфинале бразильцы встретятся с командой Бельгии.

«В «Челси» я играю уже пять лет, но первый раз буду играть против Эдена Азара. У нас хорошие отношения в клубе, однако сейчас время защищать каждому из нас свою сторону: мне - бразильскую, ему - бельгийскую. Я надеюсь, что у меня это получится лучше, но вне зависимости от исхода матча мы останемся друзьями.

Против Куртуа трудно играть. Он один из лучших вратарей на чемпионате, к тому же и очень высокий, так что забивать голы будет трудно, поэтому всем нам нужно приложить все усилия в предстоящей игре», — сказал Виллиан.

Матч между сборными Бразилии и Бельгии пройдет 6-го июля в Казани, игра начнется в 21:00 по киевскому времени.