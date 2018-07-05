Участник ЧМ-2018 остался без тренера

Федерация футбола Коста-Рики объявила о прекращении работы с главным тренером национальной команды Оскаром Рамиресом.

«Контракт Рамиреса закончился по окончании последней игры на чемпионате мира в России. По согласованию с исполнительным комитетом мы приняли решение не продлевать контракт со специалистом. Я хочу поблагодарить его за все то, что он сделал для нашей команды», - заявил президент федерации Родолфо Вильялобос.

На чемпионате мира в России сборная Коста-Рики под руководством 53-летнего специалиста не смогла выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе Е. Команда набрала одно очко в трех матчах. Костариканцы проиграли сербам (0:1) и бразильцам (0:2), а также сыграли вничью со швейцарцами (2:2).

Рамирес возглавил сборную Коста-Рики в 2015 году. Изначально он был приглашен на пост помощника главного тренера, но через неделю после его прихода в сборную главный тренер костариканцев Пауло Ванчопе подрался с одним из сотрудников стадиона во время матча молодежных команд Коста-Рики и Панамы. Ванчопе подал в отставку из-за этого инцидента, национальную команду возглавил Рамирес.