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Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира

Сергей Карасев
10:40 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: На ЧМ-2018 осталось только 17 арбитров

ФИФА сократила список до 17 рефери, 37 помощников и 10 видеоассистентов с учетом числа оставшихся матчей и выразила благодарность всем арбитрам, которые работали на матчах турнира. В число судей, которые больше не будут работать на матчах ЧМ-2018, попал россиянин Сергей Карасев – он работал только на одном матче – Австралия – Перу (0:2).

В список судей, которые будут работать на оставшихся матчах, вошли:

от УЕФА: Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения);

от Конфедерации футбола Океании: Мэттью Конгер (Новая Зеландия);

от Южноамериканской конфедерации футбола: Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина) и Сандро Риччи (Бразилия);

от Азиатской конфедерации футбола: Алиреза Фагани (Иран) и Наваф Шукралла (Бахрейн);

от Африканской конфедерации футбола: Маланг Дидхиу (Сенегал) и Джанни Сиказу (Замбия);

от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба – США) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).

 
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Новости спорта, Новости футбола, Сергей Карасев, Футбол, ЧМ-2018.
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