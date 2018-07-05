Экс-игрок Шахтера сделал свой прогноз на матч Россия - Хорватия

Бывший вратарь «Шахтера» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса сделал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия.

«В общем, не думаю, что стоит ждать много голов. Все решат мелочи и индивидуальное мастерство футболистов в конкретных эпизодах».

У хорватов оно выше?

«На мой взгляд, да. Поэтому мой прогноз – 2:1 в нашу пользу. У России пусть забьет Дзюба».

Когда-то Хорватия помогла России в 2007-м, обыграв Англию в отборе Евро-2008. Время возвращать должок?

«Ха-ха! Было бы хорошо, но это шутка. Любой будет биться за свою страну. Надеюсь, игра получится зрелищной».

Матч пройдет 7 июля. Смотреть онлайн игру Россия — Хорватия можно будет на нашем сайте.