Экс-игрок Шахтера сделал свой прогноз на матч Россия - Хорватия
Новости спорта: Стипе Плетикоса сделал прогноз на игру 1/4 финала
Бывший вратарь «Шахтера» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса сделал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия.
«В общем, не думаю, что стоит ждать много голов. Все решат мелочи и индивидуальное мастерство футболистов в конкретных эпизодах».
У хорватов оно выше?
«На мой взгляд, да. Поэтому мой прогноз – 2:1 в нашу пользу. У России пусть забьет Дзюба».
Когда-то Хорватия помогла России в 2007-м, обыграв Англию в отборе Евро-2008. Время возвращать должок?
«Ха-ха! Было бы хорошо, но это шутка. Любой будет биться за свою страну. Надеюсь, игра получится зрелищной».
Матч пройдет 7 июля. Смотреть онлайн игру Россия — Хорватия можно будет на нашем сайте.