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Форвард "Шахтера" Кайоде - о своей травме и поединке против "Аустрии"

Оларенважу Кайоде
16:49 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Легионер донецкого "Шахтера" Оларенважу Кайоде поделился своим мнением относительно предстоящего поединка "горняков" против "Аустрии".

Нападающий «Шахтера» Оларенважу Кайоде – о сборе и предстоящей встрече с венской «Аустрией»

— Ларри, как дела и самочувствие? Уже идешь на поправку?

— Выполняю некоторые упражнения, тренируюсь по индивидуальной программе. Через день-два должен вернуться на поле и приступить к пробежкам.

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— С нетерпением ждем твоего возвращения. Сегодня «Шахтер» встретится со знакомой тебе «Аустрией».

— Да, провел там два сезона. Хорошая команда, демонстрирующая добротный футбол. В составе осталось всего несколько ребят из тех, с кем я играл, но уверен, что спарринг точно будет интересным. «Аустрия» постарается показать все, на что способна, в матче с таким именитым клубом, как наш. На мой взгляд, «Шахтер» сильнее и должен победить.

— Кого из футболистов ты знаешь?

— Это, например, Абдул Мохаммед Кадири, Александр Грюнвальд, вратарь Патрик Пенц… У меня там довольно много друзей, мы сможем встретиться и немного пообщаться.

— Какого стиля придерживается соперник?

— «Аустрия» всегда атакует и контратакует, но у нас на этот случай есть скоростные исполнители, в частности бразильцы. Вообще, когда я выступал там, у нас был фантастический коллектив. Не знаю, как сейчас, ведь в прошлом сезоне у ребят не все получалось, сменился тренер и клуб покинули некоторые игроки. Им будет непросто вернуться на прежний уровень… Я обязательно поприветствую друзей, но хочу, чтобы победил «Шахтер». Буду наблюдать за матчем со стороны, поддерживать и гордиться своей командой.

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Новости спорта, Новости футбола, Оларенважу Кайоде, ФК Шахтер, Футбол.
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