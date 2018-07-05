Украинский тренер пройдет стажировку в Реале

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о договоренности с мадридским «Реалом» о стажировке в испанском клубе тренеров и сотрудников «Зари».

«Мы достигли договоренности, что сотрудники клуба, которые связаны непосредственно с тренировочным процессом, будут иметь возможность пройти стажировку в «Реале» и поучиться. В сентябре в Мадрид отправятся шесть человек. Это Юрий Вернидуб, Александр Грицай, Юрий Коваль, как человек, отвечающий за молодежь, сотрудник научной группы Валерий Михайленко. Он поедет для того, чтобы узнать, как полнее работать системой «Катапульта».

Плюс поедет тренер по физ подготовке Игорь Касьяненко и врач-реабилитолог Владимир Власенко. Другая поездка состоится тоже до нового года. Тогда в Мадрид отправятся тренера Ю-21 и Ю-19 Владимир Микитин и Дмитрий Кара-Мустафа. Кроме того, Григорий Ярмаш. Ну а потом на стажировку в «Реал» отправятся тренеры по вратарям. Одним словом, все сотрудники клуба, которые связаны с тренировочным процессом во всех наших командах, будут иметь возможность пройти стажировку в «Реале», - сказал Рафаилов.