УЕФА разрешил проводить 4-ю замену в ЛЧ, ЛЕ и Лиге наций

УЕФА на своём официальном сайте объявил о введении правила, согласно которому в дополнительное время матча командам разрешается провести четвёртую замену, сразу в нескольких турнирах под эгидой организации.

В первую очередь изменение коснётся таких турниров, как Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Лига чемпионов среди женщин, чемпионат Европы, чемпионат Европы среди женщин, Кубок регионов.

Также четвёртая замена будет введена в таких турнирах, как Лига наций (финальная стадия), европейская квалификация чемпионата мира среди женщин (первый и второй стыковые раунды), чемпионат Европы среди молодёжи (стыковые матчи, полуфиналы, финал и матч за путёвку на Олимпиаду в финальном турнире в Италии (июнь 2019), чемпионат Европы среди девушек до 19 лет (полуфиналы и финал в финальном турнире в Швейцарии (июль 2018), чемпионат Европы среди юношей до 19 лет (полуфиналы, финал и матч за путёвку на чемпионат мира среди молодёжи в финальном турнире в Финляндии (июль 2018).