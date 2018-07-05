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УЕФА разрешил проводить 4-ю замену в ЛЧ, ЛЕ и Лиге наций

УЕФА
18:56 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: В турнирах под эгидой УЕФА разрешили проводить 4-ю замену в дополнительное время.

УЕФА на своём официальном сайте объявил о введении правила, согласно которому в дополнительное время матча командам разрешается провести четвёртую замену, сразу в нескольких турнирах под эгидой организации.

В первую очередь изменение коснётся таких турниров, как Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Лига чемпионов среди женщин, чемпионат Европы, чемпионат Европы среди женщин, Кубок регионов.

Также четвёртая замена будет введена в таких турнирах, как Лига наций (финальная стадия), европейская квалификация чемпионата мира среди женщин (первый и второй стыковые раунды), чемпионат Европы среди молодёжи (стыковые матчи, полуфиналы, финал и матч за путёвку на Олимпиаду в финальном турнире в Италии (июнь 2019), чемпионат Европы среди девушек до 19 лет (полуфиналы и финал в финальном турнире в Швейцарии (июль 2018), чемпионат Европы среди юношей до 19 лет (полуфиналы, финал и матч за путёвку на чемпионат мира среди молодёжи в финальном турнире в Финляндии (июль 2018).

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, УЕФА, Футбол.
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