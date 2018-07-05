Трансфер Роналду в "Ювентус": зарплату португальцу будет платить FIAT

В случае, если Криштиану Роналду перейдет в Ювентус из Реала, его зарплата в Турине составит 30 миллионов евро в год. Такая сумма с учетом правил финансового фэйр-плей может серьезно ограничить возможности "старой синьоры" на трансферном рынке. Однако, как сообщает Record, "бьянконери" уже нашли выход из положения.

Автоконцерн FIAT готов заключить с Криштиану Роналду спонсорский контракт, который полностью (или в значительной степени) покроет зарплату португальца. Первоначально туринцами рассматривался вариант с Adidas, но у футболиста уже есть пожизненный контракт с Nike.

Предполагается, что сумма трансфера Криштиану Роналду в Ювентус составит 100 миллионов евро, поскольку клаусула в 1 миллиард в его контракте с Реалом подразумевает лишь переход в стан "прямых конкурентов" — ведущих клубов Ла Лиги.