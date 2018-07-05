ФИФА отстранила от работы на ЧМ-2018 именитого немецкого арбитра

ФИФА отстранила арбитра Феликса Брыха от работы на финальном турнире чемпионата мира.

Причиной этого решения стало судейство Брыха во время матча Сербия – Швейцария и протест Сербской федерации футбола, в котором арбитра обвинили в предвзятости.

Брых не назначил явный пенальти в ворота сборной Швейцарии за фол на Александаре Митровиче, кроме того, в протесте были указаны еще шесть эпизодов, в которых арбитр принимал ошибочные решения в пользу сборной Швейцарии.