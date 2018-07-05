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ФИФА отстранила от работы на ЧМ-2018 именитого немецкого арбитра

Феликс Брых и Александар Митрович
18:00 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Немецкий судья Феликс Брых больше не будет работать на поединках ЧМ-2018 по футболу.

ФИФА отстранила арбитра Феликса Брыха от работы на финальном турнире чемпионата мира.

Причиной этого решения стало судейство Брыха во время матча Сербия – Швейцария и протест Сербской федерации футбола, в котором арбитра обвинили в предвзятости.

Брых не назначил явный пенальти в ворота сборной Швейцарии за фол на Александаре Митровиче, кроме того, в протесте были указаны еще шесть эпизодов, в которых арбитр принимал ошибочные решения в пользу сборной Швейцарии.

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Новости спорта, Новости футбола, Феликс Брых, ФИФА, Футбол, ЧМ-2018.
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